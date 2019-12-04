Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

3 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.



«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» — 5:2.

«Локомотив» победил «Металлург» — 3:2 Б.

«Торпедо» проиграло «Автомобилисту» — 2:3 ОТ.

«Сочи» обыграл минское «Динамо» — 4:1.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.