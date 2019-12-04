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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

3 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.

«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» — 5:2.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
5 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Седлак (Виртанен) – 07:11' (5x5)   1:1 Кугрышев (Кадейкин, Лисовец) – 11:05' (5x5)   2:1 Арзамасцев (Кадейкин, Кугрышев) – 16:41' (5x4)   2:2 Бэйлен (Гика, Седлак) – 20:28' (5x4)   3:2 Ларсен (Умарк) – 25:39' (5x4)   4:2 Умарк (Маннинен, Ларсен) – 32:41' (5x5)   5:2 Жарков – 47:51' (5x5)

«Локомотив» победил «Металлург» — 3:2 Б.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Б
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Дронов (Мозякин, Нестрашил) – 36:36' (5x5)   1:1 Алексеев (Осипов) – 46:34' (5x5)   1:2 Расмуссен (Потехин) – 49:00' (5x5)   2:2 Савченко (Да Коста, Полунин) – 53:00' (5x5)   3:2 Да Коста – 65:00' (ПБ)

«Торпедо» проиграло «Автомобилисту» — 2:3 ОТ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Варнаков (Аляев, Шенфельд) – 17:28' (4x4)   1:1 Доус (Василевский, Мэйсек) – 20:43' (5x4)   2:1 Бочаров (Ратти, Шрёдер) – 37:52' (5x4)   2:2 Секстон (Батыршин, Доус) – 52:18' (5x5)   2:3 Холланд (Трямкин) – 62:25' (3x3)

«Сочи» обыграл минское «Динамо» — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2019, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Лугин (Погоришный, Точицкий) – 00:58' (5x5)   2:0 Александров (Росен, Стрёмвалль) – 07:31' (5x5)   3:0 Стрёмвалль (Бертильссон) – 20:16' (5x5)   4:0 Стрёмвалль – 27:26' (бул)   4:1 Знахаренко (Костицын, Стефанович) – 36:43' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финальной серии подопечные Игоря Никитина обыграли «Авангард» со счётом 4-0.

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