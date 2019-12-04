Хайнс уволен из «Нью-Джерси Дэвилз», Насреддин — и.о. главного тренера
Руководство «Нью-Джерси Дэвилз» объявило об увольнении с поста главного тренера команды Джона Хайна, сообщает пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности наставника «Нью-Джерси» станет Ален Насреддин, а ассистентом последнего будет Питер Хорачек.
«Нью-Джерси Дэвилз» в нынешнем сезоне провели 26 матчей в регулярном чемпионате, потерпев в них семнадцать поражений. Последние две встречи команда проиграла с общим счётом 1:11. На данный момент в её активе 22 очка, что позволяет занимать лишь пятнадцатое место в турнирной таблице Западной конференции.
Хайнс работал с «Нью-Джерси» с командой более четырёх лет и провёл у её руля 354 матча, одержав в них 150 побед. В 2018 году он впервые за шесть лет вывел «Дэвилз» в плей-офф.
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