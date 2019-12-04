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«Филадельфия» дома разгромила «Торонто», у Проворова передача и «+3»

«Филадельфия» дома разгромила «Торонто», у Проворова передача и «+3»
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась с разгромным счётом 6:1 (0:0, 1:0, 5:1) в пользу хозяев. Для «Флайерз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Филадельфии» Филипп Майерс, который набрал 3 (0+3) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Шейн Гостисбер (1+1) и Трэвис Конечны (1+1).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 32 секунды, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Форвард «Торонто» Илья Михеев очков не набрал.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» в гостях обыграл «Флориду Пантерз» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Лотон (Хейз, Нисканен) – 28:49' (5x5)   1:1 Дермотт (Спецца) – 48:37' (5x5)   2:1 Жиру (Конечны, Майерс) – 50:00' (5x5)   3:1 Конечны (Майерс) – 56:32' (5x5)   4:1 Фараби (Проворов) – 57:54' (en)   5:1 Гостисбер (Санхайм) – 59:21' (5x5)   6:1 ван Римсдайк (Майерс, Гостисбер) – 59:33' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
2 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Барков (Яндл, Юбердо) – 09:54' (5x4)   2:0 Юбердо (Ватрано) – 14:26' (5x5)   2:1 Цукер – 29:26' (5x5)   2:2 Цуккарелло (Хант, Цукер) – 32:56' (5x5)   2:3 Суси (Паризе, Раск) – 44:49' (5x5)   2:4 Канин – 58:59' (en)
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