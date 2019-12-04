«Филадельфия» дома разгромила «Торонто», у Проворова передача и «+3»

«Филадельфия Флайерз» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась с разгромным счётом 6:1 (0:0, 1:0, 5:1) в пользу хозяев. Для «Флайерз» эта победа стала пятой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Филадельфии» Филипп Майерс, который набрал 3 (0+3) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Шейн Гостисбер (1+1) и Трэвис Конечны (1+1).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 25 минут 32 секунды, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+3». Форвард «Торонто» Илья Михеев очков не набрал.

В параллельном матче «Миннесота Уайлд» в гостях обыграл «Флориду Пантерз» — 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).