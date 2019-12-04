«Вегас» в гостях одолел «Нью-Джерси», Гусев очков не набрал

«Вегас Голден Найтс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу гостей. Для «Вегаса» эта победа стала четвёртой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, который оформил хет-трик. Тремя результативными передачами отметился Алекс Так. Голкипер гостей Малкольм Суббэн отразил 32 броска из 35.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 54 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».
В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Победная серия «Брюинз» составляет восемь матчей.
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