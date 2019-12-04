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«Вегас» в гостях одолел «Нью-Джерси», Гусев очков не набрал

«Вегас» в гостях одолел «Нью-Джерси», Гусев очков не набрал
Хоккей / НХЛ 0

«Вегас Голден Найтс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 4:3 (0:1, 1:1, 3:1) в пользу гостей. Для «Вегаса» эта победа стала четвёртой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо, который оформил хет-трик. Тремя результативными передачами отметился Алекс Так. Голкипер гостей Малкольм Суббэн отразил 32 броска из 35.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 14 минут 54 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1».

В параллельном матче «Бостон Брюинз» дома обыграл «Каролину Харрикейнз» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Победная серия «Брюинз» составляет восемь матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Палмьери (Сиверсон, Коулман) – 16:31' (5x5)   1:1 Стивенсон (Так, Носек) – 25:24' (5x5)   2:1 Братт (Сиверсон, Заха) – 34:17' (5x5)   2:2 Маршессо (Карлссон, Смит) – 41:05' (5x5)   2:3 Маршессо (Энгелланд, Так) – 45:04' (5x5)   2:4 Маршессо (Так, Смит) – 49:40' (5x4)   3:4 Хишир (Холл, Палмьери) – 50:00' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Койл – 55:55' (5x5)   2:0 Крейчи – 57:03' (5x5)
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