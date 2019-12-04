Шеро — об уходе Хайнса: больше не мог мириться с направлением движения «Дэвилз»

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Рэй Шеро прокомментировал отставку Джона Хайнса с поста главного тренера команды.
«Джон сыграл ключевую роль в развитии команды, создании фундамента для её будущего, и мы благодарим его за приверженность делу, страсть и трудолюбие. Джона воспринимали как уважаемого лидера, друга, человека, способного раскрыть талант. Поэтому нам было сложно пойти на такой шаг.
Мы считаем себя командой, которая ценит и гордится тем, что несёт ответственность за результат. Мы все разочарованы нашим выступлением и считаем, что нам нужны перемены начиная с главного тренера.
Я всегда хотел создать такую команду в Нью-Джерси, к которой бы все клубы лиги относились с уважением, которой гордились бы наши болельщики. Но мы движемся не в этом направлении, и я не могу больше мириться с этим», – цитирует Шеро пресс-служба НХЛ.
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