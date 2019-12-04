Кучеров обогнал Яшина по очкам за семь сезонов со старта карьеры в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

В основное время матча в составе «Тампы» отличились Виктор Хедман и Ондржей Палат, которому ассистировал Никита Кучеров. За «Нэшвилл» забили Калле Йернкрук и Кайл Туррис. Исход матча решил гол Кучерова в овертайме.

Благодаря 2 (1+1) очкам в матче с «Нэшвиллом» Кучеров (492 очка) обогнал Алексея Яшина по баллам, выйдя на седьмое место среди россиян по очкам за семь сезонов со старта карьеры в НХЛ. Также Кучеров вышел на седьмое место среди россиян по победным голам в лиге за аналогичный отрезок карьеры. Никита забросил 32-ю победную шайбу в НХЛ и обогнал Павла Буре.