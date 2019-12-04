Генменеджер «Миннесоты»: английский Капризова лучше, чем мой русский

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин поделился впечатлениями от знакомства с форвардом ЦСКА Кириллом Капризовым, который является проспектом «дикарей» и летом 2020 года может перебраться за океан.

«Он довольно уверенный в себе и при этом спокойный парень. Я спросил у него, что больше всего беспокоит его в своей игре. А он ответил: «Я… я… ничего не беспокоит». Целью ужина было показать ему, как я работаю, и чтобы его это устроило. В свою очередь я хотел узнать, что он собой представляет как человек. Я доволен. Он хороший парень, у него отличное чувство юмора, целеустремлённый. Он мне очень понравился. Мне всё понравилось.

Его английский лучше, чем я себе представлял. Это действительно так. Английский Капризова лучше, чем мой русский. На льду не увидел от него ничего удивительного, ведь он очень хороший игрок. Его команда проиграла большой матч, но лично он выглядел хорошо. Что мне понравилось в его игре, так это то, что он не боится. Когда надо, он двигается по всему льду, а когда нужно, может сыграть и на пятаке. В зоне нападения он очень быстро катается.

Приедет ли он летом? Я просто хотел встретиться с Кириллом и показать ему, как он много значит для «Миннесоты». Но я сказал ему, чтобы он сосредоточился на том сезоне, который у него есть сейчас. Он играет за ЦСКА, и ему нужно провести хороший сезон. А мы вернёмся к разговору через несколько месяцев.

Я не задавал ему вопросов в стиле «Эй, точно приедешь?». Вовсе нет. Просто поговорили о хоккее. Мы говорили о самых разных вещах, и это не было похоже на формальный разговор вроде: «У нас вот такие планы, здесь ты будешь играть». Всё было совсем не так. В конце года всё разъяснится само собой. Я поехал в Россию сейчас за личным общением. Всё прошло хорошо, чему я очень рад», — цитирует Герина The Athletic.