Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Карлсон — первый защитник НХЛ за 29 лет, набравший 40 очков в 29 матчах

Карлсон — первый защитник НХЛ за 29 лет, набравший 40 очков в 29 матчах
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (счёт 1:5 после двух периодов).

Защитник столичной команды Джон Карлсон набрал три очка. Американский хоккеист отметился точным броском и дважды ассистировал партнёрам. Таким образом, на счету игрока стало 9 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 29 матчах регулярного чемпионата.

Карлсон стал первым защитником с 1990 года, кому удалось набрать 40 очков, затратив на это менее 30 матчей.

В первом периоде встречи с «Шаркс» Карлсон сначала помог отличиться Гарнету Хэтэуэю, затем — Якубу Вране, после чего забил и сам. Между первым и третьим голами «Кэпиталз» прошло три минуты и одна секунда.

Карлсон вышел на второе место по очкам в НХЛ среди защитников «Вашингтона»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019