Карлсон — первый защитник НХЛ за 29 лет, набравший 40 очков в 29 матчах
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (счёт 1:5 после двух периодов).
Защитник столичной команды Джон Карлсон набрал три очка. Американский хоккеист отметился точным броском и дважды ассистировал партнёрам. Таким образом, на счету игрока стало 9 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 29 матчах регулярного чемпионата.
Карлсон стал первым защитником с 1990 года, кому удалось набрать 40 очков, затратив на это менее 30 матчей.
В первом периоде встречи с «Шаркс» Карлсон сначала помог отличиться Гарнету Хэтэуэю, затем — Якубу Вране, после чего забил и сам. Между первым и третьим голами «Кэпиталз» прошло три минуты и одна секунда.
Карлсон вышел на второе место по очкам в НХЛ среди защитников «Вашингтона»
- 4 декабря 2019
-
09:07
-
08:54
-
08:48
-
08:22
-
07:35
-
07:19
-
07:09
-
07:00
-
06:50
-
06:20
-
06:06
-
05:59
-
05:43
-
05:34
-
03:07
-
01:06
-
00:59
-
00:00
- 3 декабря 2019
-
23:53
-
23:51
-
23:17
-
23:08
-
23:01
-
22:53
-
22:47
-
22:45
-
22:38
-
22:32
-
22:04
-
21:56
-
21:42
-
21:37
-
21:11
-
20:59
-
20:41
Партнерский контент