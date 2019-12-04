Карлсон — первый защитник НХЛ за 29 лет, набравший 40 очков в 29 матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (счёт 1:5 после двух периодов).



Защитник столичной команды Джон Карлсон набрал три очка. Американский хоккеист отметился точным броском и дважды ассистировал партнёрам. Таким образом, на счету игрока стало 9 заброшенных шайб и 31 результативная передача в 29 матчах регулярного чемпионата.



Карлсон стал первым защитником с 1990 года, кому удалось набрать 40 очков, затратив на это менее 30 матчей.



В первом периоде встречи с «Шаркс» Карлсон сначала помог отличиться Гарнету Хэтэуэю, затем — Якубу Вране, после чего забил и сам. Между первым и третьим голами «Кэпиталз» прошло три минуты и одна секунда.

Карлсон вышел на второе место по очкам в НХЛ среди защитников «Вашингтона»