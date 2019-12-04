«Оттава» проиграла «Ванкуверу», у Наместникова и Анисимова «-4» на двоих
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.
В составе «Ванкувера» точными бросками отметились Антуан Руссель, Таннер Пирсон, Элиас Петтерссон, Зак Макьюэн и Оскар Фантенберг. «Сенаторы» ответили лишь голами Жан-Габриэля Пажо и Тайлера Энниса.
Российским хоккеистам «Оттавы» не удалось отметиться в протоколе результативными действиями. Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 46 секунд, отметился двумя бросками в створ и заработал показатель полезности «-2», у Артёма Анисимова «-2» за 16 минут 10 секунд. Никита Зайцев нанёс два броска в створ ворот за 21 минуту 10 секунд.
НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
5 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Руссель (Годетт) – 01:50' (5x5) 2:0 Пирсон (Танев) – 04:28' (5x5) 3:0 Петтерссон (Бёзер, Миллер) – 13:58' (5x4) 4:0 Макьюэн (Бенн, Танев) – 17:23' (5x5) 4:1 Пажо (Ткачук, Дюклер) – 31:59' (5x5) 4:2 Эннис (Шабо, Уайт) – 40:40' (5x5) 5:2 Фантенберг (Виртанен, Годетт) – 47:34' (5x5)
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