«Оттава» проиграла «Ванкуверу», у Наместникова и Анисимова «-4» на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» принимал «Оттаву Сенаторз». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.



В составе «Ванкувера» точными бросками отметились Антуан Руссель, Таннер Пирсон, Элиас Петтерссон, Зак Макьюэн и Оскар Фантенберг. «Сенаторы» ответили лишь голами Жан-Габриэля Пажо и Тайлера Энниса.



Российским хоккеистам «Оттавы» не удалось отметиться в протоколе результативными действиями. Владислав Наместников провёл на льду 16 минут 46 секунд, отметился двумя бросками в створ и заработал показатель полезности «-2», у Артёма Анисимова «-2» за 16 минут 10 секунд. Никита Зайцев нанёс два броска в створ ворот за 21 минуту 10 секунд.