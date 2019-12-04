Результативная передача Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал в Калифорнии «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу столичной команды.
«Акулы» вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи после точного броска в исполнении Мелькера Карлссона. Гости ударно провели концовку первого периода, забросив три шайбы стараниями Гарнета Хэтэуэя, Якуба Враны и Джона Карлсона. Во втором игровом отрезке Хэтэуэй и Врана забросили по шайбе. В заключительной двадцатиминутке Эвандер Кейн сократил отставание в счёте.
Александр Овечкин провёл на площадке 20 минут 10 секунды, нанёс пять бросков в створ и провёл три силовых приёма, Евгений Кузнецов нанёс два броска за 18 минут 30 секунд. Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1», проведя на льду 20 минут 36 секунд.
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