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Результативная передача Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»

Результативная передача Орлова помогла «Вашингтону» обыграть «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» принимал в Калифорнии «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу столичной команды.

«Акулы» вышли вперёд уже на 3-й минуте встречи после точного броска в исполнении Мелькера Карлссона. Гости ударно провели концовку первого периода, забросив три шайбы стараниями Гарнета Хэтэуэя, Якуба Враны и Джона Карлсона. Во втором игровом отрезке Хэтэуэй и Врана забросили по шайбе. В заключительной двадцатиминутке Эвандер Кейн сократил отставание в счёте.

Александр Овечкин провёл на площадке 20 минут 10 секунды, нанёс пять бросков в створ и провёл три силовых приёма, Евгений Кузнецов нанёс два броска за 18 минут 30 секунд. Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу и заработал показатель полезности «+1», проведя на льду 20 минут 36 секунд.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Карлссон (Диллон, Ферраро) – 02:33' (5x5)   1:1 Хэтэуэй (Карлсон, Дауд) – 13:31' (5x5)   1:2 Врана (Оши, Карлсон) – 14:24' (5x5)   1:3 Карлсон (Кемпны) – 16:32' (5x5)   1:4 Хэтэуэй (Дауд) – 22:31' (5x5)   1:5 Врана (Эллер, Орлов) – 36:15' (5x5)   2:5 Кейн (Карлссон) – 53:07' (5x5)
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