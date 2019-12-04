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«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
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20:20 Мск
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Кто выиграет сибирское дерби и справится ли СКА с «Ак Барсом»?

Кто выиграет сибирское дерби и справится ли СКА с «Ак Барсом»?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 4 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Витязь»;
— «Куньлунь Ред Стар» — «Спартак»;
— «Сибирь» — «Авангард»;
— «Барыс» — «Йокерит»;
— СКА — «Ак Барс»;
— ЦСКА — «Динамо» М;
— «Динамо» Р — «Северсталь».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.

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