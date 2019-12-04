Кто выиграет сибирское дерби и справится ли СКА с «Ак Барсом»?

Сегодня, 4 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Амур» — «Витязь»;

— «Куньлунь Ред Стар» — «Спартак»;

— «Сибирь» — «Авангард»;

— «Барыс» — «Йокерит»;

— СКА — «Ак Барс»;

— ЦСКА — «Динамо» М;

— «Динамо» Р — «Северсталь».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве.