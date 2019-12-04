Кучеров — о победном голе: повезло, что Стэмкос нашёл мою клюшку

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после матча с «Нэшвилл Предаторз» (3:2 ОТ) посетовал на слабую реализацию численного преимущества. «Молниям» не удалось реализовать ни одной из трёх попыток большинства.



Российский форвард отметился победным голом в овертайме, воспользовавшись передачей капитана команды Стивена Стэмкоса.



«Тампа» несколько раз играла в большинстве, но действовала ужасно. Нам нужно прибавлять. Команде удалось остаться в игре благодаря сейвам Василевского. Спасибо ему, но мы определённо должны стать лучше. Это касается каждого хоккеиста команды.



Победный гол? Я открылся под передачу Стэмкоса. Он нашёл мою клюшку, а мне повезло», — цитирует слова Кучерова официальный сайт НХЛ.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.