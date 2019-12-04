Армстронг: можно пережить потерю даже такого человека, как Тарасенко

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Даг Армстронг поделился мнением об отсутствии нападающего Владимира Тарасенко. В конце октября россиянин перенёс операцию на плече и выбыл из строя на пять месяцев. В последних восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ «музыканты» одержали шесть побед.



«Как говорит мне опыт, пережить можно потерю даже такого человека, как Тарасенко. Но когда после этого травмы начинаются косяком, вот тогда и наступает время для настоящей проверки характера команды», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.



В нынешнем сезоне Тарасенко провёл 10 матчей в регулярном чемпионате, отметившись тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. В минувшем сезоне российский форвард выиграл Кубок Стэнли в составе «Блюз».

Владимир Тарасенко перенёс операцию на плече