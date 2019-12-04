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Итоги опроса «Отсутствие какого игрока в составе сборной России вас удивило?»

Итоги опроса «Отсутствие какого игрока в составе сборной России вас удивило?»
Хоккей / Евротур 0

12 декабря стартует второй этапа Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Тренерский штаб сборной России во главе с Алексеем Кудашовым объявил состав на турнир.

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«Чемпионат» предложил читателям ответить на вопрос: «Отсутствие какого игрока в составе сборной России на КПК вас удивило?».

В опросе приняло участие более 1500 человек. Подводим итоги голосования.

Первое место занял нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, за которого проголосовал 21% читателей. Второе место по итогам опроса досталось защитнику ЦСКА Богдану Киселевичу (16% проголосовавших). 15% читателей отдали свои голоса нападающему «Авангарда» Сергею Шумакову. По 12% получили нападающий СКА Сергей Плотников и форвард ЦСКА Иван Телегин.

Принять участие в опросе можно в PlayBuzz.

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