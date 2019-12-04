В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту нападения на капитана «Амура»
Правоохранительные органы Хабаровска возбудили уголовное дело в отношении рецидивиста, напавшего на капитана «Амура» Максима Кондратьева. Об этом сообщает портал «Губерния».
Основанием послужил диагноз, который врачи поставили хоккеисту. По словам официального представителя ХК «Амур», у спортсмена открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, а также внутримозговая гематома.
Как рассказали в пресс-службе городского управления МВД, уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Инцидент произошёл 30 ноября на парковке у одного из городских кафе. Защищая супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар по голове. Нападавший уже привлекался к уголовной ответственности.
На Кондратьева с женой напал бывший зек, прямо на парковке. Хоккеист в больнице
Не хочется, чтобы в Россию возвращались «лихие 90-е», но от подобных вещей не застрахован никто.
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