Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту нападения на капитана «Амура»

В Хабаровске возбудили уголовное дело по факту нападения на капитана «Амура»
Хоккей / КХЛ 0

Правоохранительные органы Хабаровска возбудили уголовное дело в отношении рецидивиста, напавшего на капитана «Амура» Максима Кондратьева. Об этом сообщает портал «Губерния».

Основанием послужил диагноз, который врачи поставили хоккеисту. По словам официального представителя ХК «Амур», у спортсмена открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, а также внутримозговая гематома.

Как рассказали в пресс-службе городского управления МВД, уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Инцидент произошёл 30 ноября на парковке у одного из городских кафе. Защищая супругу, Кондратьев получил тяжёлый удар по голове. Нападавший уже привлекался к уголовной ответственности.

На Кондратьева с женой напал бывший зек, прямо на парковке. Хоккеист в больнице
Не хочется, чтобы в Россию возвращались «лихие 90-е», но от подобных вещей не застрахован никто.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019