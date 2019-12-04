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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 3 декабря 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 3 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В 10 матчах приняли участие 20 представителей России.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт 2 (1+1) очка, а защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился результативным пасом. По одному баллу за передачу набрали защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа-Бэй»30 из 3293,83:2 ОТ
Худобин«Даллас»25 из 3083,31:5
Варламов (0.39)«Айлендерс»0 из 002:4
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+000530-20.10
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+00020046%18.30
Орлов (з)«Вашингтон»0+1+10110-20.59
Кучеров (н)«Тампа-Бэй»1+1+22300-21.42
Сергачёв (з)«Тампа-Бэй»0+100102-19.41
Свечников (н)«Каролина»0+00022--17.05
Любушкин (з)«Аризона»0+000020-11.39
Гавриков (з)«Коламбус»0+0-22001-13.55
Радулов (н)«Даллас»0+0-12311-14.03
Гурьянов (н)«Даллас»0+0-12200-15.52
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10201-14.54
Михеев (н)«Торонто»0+0--100-17.25
Проворов (з)«Филадельфия»0+1+32303-25.32
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10200-21.49
Наместников (н)«Оттава»0+0-20231017.15
Зайцев (з)«Оттава»0+000201-21.10
Анисимов (н)«Оттава»0+0-2000075%16.10
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