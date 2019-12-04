Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 3 декабря 2019 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В 10 матчах приняли участие 20 представителей России.
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт 2 (1+1) очка, а защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился результативным пасом. По одному баллу за передачу набрали защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа-Бэй»
|30 из 32
|93,8
|3:2 ОТ
|Худобин
|«Даллас»
|25 из 30
|83,3
|1:5
|Варламов (0.39)
|«Айлендерс»
|0 из 0
|0
|2:4
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|5
|3
|0
|-
|20.10
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|46%
|18.30
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|1
|1
|0
|-
|20.59
|Кучеров (н)
|«Тампа-Бэй»
|1+1
|+2
|2
|3
|0
|0
|-
|21.42
|Сергачёв (з)
|«Тампа-Бэй»
|0+1
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|19.41
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|-
|-
|17.05
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|0
|0
|2
|0
|-
|11.39
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|-2
|2
|0
|0
|1
|-
|13.55
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|2
|3
|1
|1
|-
|14.03
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|2
|2
|0
|0
|-
|15.52
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|1
|-
|14.54
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|-
|-
|1
|0
|0
|-
|17.25
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+1
|+3
|2
|3
|0
|3
|-
|25.32
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|0
|-
|21.49
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+0
|-2
|0
|2
|3
|1
|0
|17.15
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|1
|-
|21.10
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-2
|0
|0
|0
|0
|75%
|16.10
Победный от Кучерова! Он стал четвёртым бомбардиром в истории «Тампы»
Никита забил первый победный гол в сезоне, а заодно обогнал Яшина и Буре.
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08:54
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08:48
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08:22
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07:35
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07:19
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07:09
-
07:00
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06:50
-
06:20
-
06:06
-
05:59
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05:43
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