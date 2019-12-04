Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 3 декабря 2019 года

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В 10 матчах приняли участие 20 представителей России.

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров записал на свой счёт 2 (1+1) очка, а защитник «молний» Михаил Сергачёв отметился результативным пасом. По одному баллу за передачу набрали защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов и защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов.

Вратарь Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа-Бэй» 30 из 32 93,8 3:2 ОТ Худобин «Даллас» 25 из 30 83,3 1:5 Варламов (0.39) «Айлендерс» 0 из 0 0 2:4

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Выбрасывания Время Овечкин (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 5 3 0 - 20.10 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 0 0 2 0 0 46% 18.30 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 +1 0 1 1 0 - 20.59 Кучеров (н) «Тампа-Бэй» 1+1 +2 2 3 0 0 - 21.42 Сергачёв (з) «Тампа-Бэй» 0+1 0 0 1 0 2 - 19.41 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 0 2 2 - - 17.05 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 0 0 2 0 - 11.39 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 -2 2 0 0 1 - 13.55 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 2 3 1 1 - 14.03 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 -1 2 2 0 0 - 15.52 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 2 0 1 - 14.54 Михеев (н) «Торонто» 0+0 - - 1 0 0 - 17.25 Проворов (з) «Филадельфия» 0+1 +3 2 3 0 3 - 25.32 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 2 0 0 - 21.49 Наместников (н) «Оттава» 0+0 -2 0 2 3 1 0 17.15 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 2 0 1 - 21.10 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -2 0 0 0 0 75% 16.10