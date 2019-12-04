НХЛ назвала трёх звезд игрового дня

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня. Российских игроков в списке не оказалось.



Первой звездой дня назван нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо. Во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:3) канадский форвард забросил три шайбы.



Второй звездой признан вратарь «Бостон Брюинз» Ярослав Галак. В матче с «Каролиной Харрикейнз» (2:0) 34-летний словак отразил 24 броска и оформил «сухарь».



Замкнул тройку лучших игроков защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, набравший 3 (1+2) очка за три минуты в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (5:2). Американский хоккеист записал на свой счёт уже 40 (9+31) баллов в нынешнем сезоне. Он стал первым защитником с 1990 года, кому удалось набрать 40 очков, затратив на это менее 30 матчей.

Карлсон набрал 3 очка за 3 минуты! Так играли только легендарные защитники НХЛ «Акулы» прервали голевую серию Овечкина, но не справились с главным кандидатом на «Норрис Трофи».