«Амур» — «Витязь»: опубликованы составы команд
«Амур» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало — в 12:00 мск. Это первый матч очередного игрового дня в лиге.
«Амур»:
Аликин (Лангхамер);
Васильев — Витасек, Файзулин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Игнатович — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Коробов — Камалов, Лазарев — Голубев — Руденков;
Александров, Язьков — Рассказов — Железков.
«Витязь»:
Сапрыкин (Тодыков);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Варфоломеев — Колтыгин — Няттинен;
Евсеенков — Воробей, Гребенщиков — Чернов — Орлович-Грудков;
Воронков, Ларичев — Моисеев — Артюхин, Квартальнов.
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