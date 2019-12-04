Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Амур» — «Витязь»: опубликованы составы команд

«Амур» — «Витязь»: опубликованы составы команд
Хоккей / КХЛ 0

«Амур» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало — в 12:00 мск. Это первый матч очередного игрового дня в лиге.

«Амур»:

Аликин (Лангхамер);
Васильев — Витасек, Файзулин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;
Игнатович — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;
Коробов — Камалов, Лазарев — Голубев — Руденков;
Александров, Язьков — Рассказов — Железков.

«Витязь»:

Сапрыкин (Тодыков);
Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;
Шинкевич — Лаюнен, Варфоломеев — Колтыгин — Няттинен;
Евсеенков — Воробей, Гребенщиков — Чернов — Орлович-Грудков;
Воронков, Ларичев — Моисеев — Артюхин, Квартальнов.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019