«Амур» — «Витязь»: опубликованы составы команд

«Амур» и «Витязь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Хабаровске. Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало — в 12:00 мск. Это первый матч очередного игрового дня в лиге.



«Амур»:



Аликин (Лангхамер);

Васильев — Витасек, Файзулин — Т. Зогорна — Г. Зогорна;

Игнатович — Корягин, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков;

Коробов — Камалов, Лазарев — Голубев — Руденков;

Александров, Язьков — Рассказов — Железков.



«Витязь»:



Сапрыкин (Тодыков);

Ержабек — Пыленков, Макеев — Аалтонен — Сёмин;

Шинкевич — Лаюнен, Варфоломеев — Колтыгин — Няттинен;

Евсеенков — Воробей, Гребенщиков — Чернов — Орлович-Грудков;

Воронков, Ларичев — Моисеев — Артюхин, Квартальнов.