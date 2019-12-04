Кенневилль — о решении оставить Бобровского в запасе: он там, где он есть

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после матча с «Миннесотой Уайлд» (2:4) ответил на вопрос, почему вратарь Сергей Бобровский снова остался в запасе. Россиянин не принимал участия во втором матче подряд.



«Он там, где он есть. Последние пару дней Бобровский отлично тренировался, он провёл, наверное, лучшие свои тренировки. Это даёт ему шанс, чтобы как следует подготовиться к выходным. Счастлив ли Боб в этой ситуации? Я не думаю. Но он настоящий профессионал, хороший товарищ по команде. Он хорошо справляется с этой ситуацией», — приводит слова Кенневилля South Florida Sun-Sentinel.



В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».