Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кенневилль — о решении оставить Бобровского в запасе: он там, где он есть

Кенневилль — о решении оставить Бобровского в запасе: он там, где он есть
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после матча с «Миннесотой Уайлд» (2:4) ответил на вопрос, почему вратарь Сергей Бобровский снова остался в запасе. Россиянин не принимал участия во втором матче подряд.

«Он там, где он есть. Последние пару дней Бобровский отлично тренировался, он провёл, наверное, лучшие свои тренировки. Это даёт ему шанс, чтобы как следует подготовиться к выходным. Счастлив ли Боб в этой ситуации? Я не думаю. Но он настоящий профессионал, хороший товарищ по команде. Он хорошо справляется с этой ситуацией», — приводит слова Кенневилля South Florida Sun-Sentinel.

В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».

Кенневилль учит Бобровского? Вратарь с окладом в $ 10 млн сидит в запасе
Сергей идёт на 50-м месте по коэффициенту непробиваемости. И на втором — по величине зарплаты среди вратарей.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019