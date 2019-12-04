О'Лири: никто не ожидал, что Бобровский с таким контрактом окажется в запасе

Обозреватель The Score Шон О’Лири прокомментировал решение главного тренера «Флориды Пантерз» Джоэля Кенневилля усадить в запас вратаря Сергея Бобровского. Россиянин не принимал участия в двух последних матчах команды.
«После матча с «Вашингтоном» всем казалось, что Кенневилль был в ярости от игры Бобровского. Никто не ожидал, что парень с таким контрактом окажется на скамейке запасных», — отметил О'Лири.
31-летний Бобровский в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 21 матч, одержав 10 побед. Голкипер в среднем отражает 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,48. В активе вратаря один «сухарь».
В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».
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