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«Витязь» одолел «Амур» и одержал третью победу в последних пяти матчах

«Витязь» одолел «Амур» и одержал третью победу в последних пяти матчах
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Амур» принимал в Хабаровске «Витязь». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.

Команды обменялись заброшенными шайбами в первом периоде. На гол Йоонаса Няттинена дальневосточная команда ответила точным броском Владислава Ушенина. Во втором игровом отрезке зрители, пришедшие на арену в Хабаровске, заброшенных шайб не увидели. На 50-й минуте подмосковный клуб вышел вперёд после результативного броска в исполнении Александра Сёмина, но спустя восемь минут Ушенин оформил дубль и восстановил равновесие. В серии буллитов победу гостям принёс бросок Сёмина.

«Витязь» одержал третью победу в последних пяти матчах, «Амур» проиграл в четвёртый раз за последние шесть встреч. 9 декабря «Амур» примет в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар», а подопечные Михаила Кравеца 6-го числа проведут выездной матч с «Адмиралом».

Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Няттинен (Евсеенков, Чернов) – 07:55' (5x5)   1:1 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 15:41' (5x5)   1:2 Сёмин – 49:12' (5x5)   2:2 Ушенин Владислав (Рассказов) – 57:31' (5x5)   2:3 Сёмин – 65:00' (ПБ)
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