«Витязь» одолел «Амур» и одержал третью победу в последних пяти матчах

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Амур» принимал в Хабаровске «Витязь». Встреча завершилась со счётом 3:2 Б в пользу гостей.
Команды обменялись заброшенными шайбами в первом периоде. На гол Йоонаса Няттинена дальневосточная команда ответила точным броском Владислава Ушенина. Во втором игровом отрезке зрители, пришедшие на арену в Хабаровске, заброшенных шайб не увидели. На 50-й минуте подмосковный клуб вышел вперёд после результативного броска в исполнении Александра Сёмина, но спустя восемь минут Ушенин оформил дубль и восстановил равновесие. В серии буллитов победу гостям принёс бросок Сёмина.
«Витязь» одержал третью победу в последних пяти матчах, «Амур» проиграл в четвёртый раз за последние шесть встреч. 9 декабря «Амур» примет в Хабаровске «Куньлунь Ред Стар», а подопечные Михаила Кравеца 6-го числа проведут выездной матч с «Адмиралом».
Посмотреть видеообзор матча можно на официальном сайте КХЛ.
- 4 декабря 2019
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