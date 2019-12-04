Тренер «Ак Барса»: СКА — хороший раздражитель, нужно исключить удаления

Тренер «Ак Барса» Игорь Горбенко перед матчем со СКА в Санкт-Петербурге рассказал о состоянии команды. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Предстоит хороший матч — большая игра с хорошим соперником, с лидером Западной конференции. Встреча будет интересной, тяжёлой, такие игры всегда ждёшь и готовишься к ним. Питер — хороший раздражитель для нас, знаем, что они выиграли девять матчей подряд. Это тоже немаловажно, придаёт команде уверенности. Но мы к этому готовы.
СКА — очень мастеровитая команда. Нужно не дать ей пространства, потому что исполнителей там хватает. Второе: наша болезнь — это удаления, нужно будет исключить их. Большинство будет делать результат в таких матчах. Важна игра вратарей и то, что нужно быть одной командой на льду. Сезон показывает, что мы одна команда, работаем как единое целое. Если мы выигрываем вместе, то и проигрываем тоже. Как в фильме — за всё, что мы делаем, отвечаем вместе», — приводит слова Горбенко официальный сайт казанского клуба.
- 4 декабря 2019
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