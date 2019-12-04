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Журналист The Athletic: Бобровскому нужен перерыв

Журналист The Athletic: Бобровскому нужен перерыв
Хоккей / НХЛ 0

Журналист The Athletic Джордж Ричардс поделился точкой зрения по поводу отсутствия вратаря Сергея Бобровского в стартовом составе «Флориды Пантерз» в двух последних матчах команды.

«Возможно, перерыв — это именно то, в чём нуждается Боб. А Дриджер просто пытается воспользоваться своим шансом. В прошлом сезоне было то же самое, когда Луонго получил травму и потребовалось вызывать Монтембо, тогда третьего вратаря клуба», — отметил Ричардс.

31-летний Бобровский в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 21 матч, одержав 10 побед. Голкипер в среднем отражает 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,48. В активе вратаря один «сухарь».

В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».

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Сергей идёт на 50-м месте по коэффициенту непробиваемости. И на втором — по величине зарплаты среди вратарей.
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