Журналист The Athletic: Бобровскому нужен перерыв

Журналист The Athletic Джордж Ричардс поделился точкой зрения по поводу отсутствия вратаря Сергея Бобровского в стартовом составе «Флориды Пантерз» в двух последних матчах команды.



«Возможно, перерыв — это именно то, в чём нуждается Боб. А Дриджер просто пытается воспользоваться своим шансом. В прошлом сезоне было то же самое, когда Луонго получил травму и потребовалось вызывать Монтембо, тогда третьего вратаря клуба», — отметил Ричардс.



31-летний Бобровский в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги провёл 21 матч, одержав 10 побед. Голкипер в среднем отражает 88,4% бросков при коэффициенте надёжности 3,48. В активе вратаря один «сухарь».



В межсезонье Бобровский заключил с «пантерами» семилетний контракт на $ 70 млн. Ранее он защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого дважды завоёвывал «Везина Трофи».

Кенневилль учит Бобровского? Вратарь с окладом в $ 10 млн сидит в запасе Сергей идёт на 50-м месте по коэффициенту непробиваемости. И на втором — по величине зарплаты среди вратарей.