2:1 и 3:2 – самые популярные счёта сезона КХЛ, в НХЛ — 3:2 и 4:3
2:1 – самый популярный счёт в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги. С таким результатом завершилось 83 игры, что составляет 20,3% от общего количества матчей в сезоне. В Национальной хоккейной лиге самый частый счёт – 3:2 (14,6%). Средняя результативность матчей КХЛ составляет 4.8 голов за матч, матчей НХЛ – 6.1.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
КХЛ (сыграно 744 игры)
2:1 – 20,3% (83 игры)
3:2 – 18,8% (76 игр)
4:3 – 7,9% (42 игры)
1:0 – 4,9% (20 игр).
Все счета матчей КХЛ можно посмотреть здесь .
НХЛ (сыграно 433 игры)
3:2 – 14,6% (63 игры)
4:3 – 12,2% (53 игры)
2:1 – 8,8% (38 игр)
1:0 – 1,2% (5 игр).
Все счета матчей НХЛ можно посмотреть здесь.
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КХЛ меняется в лучшую сторону. Ещё год назад в это было трудно поверить
Наша лига мощно добавила в непредсказуемости и спортивной конкуренции. Таблицы и сравнения.
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