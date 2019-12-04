Гулявцев: «Амур» 45 раз бросил в створ, но наработал только на две шайбы

Главный тренер хабаровского «Амура» Александр Гулявцев подвёл итоги проигранного домашнего матча с подольским «Витязем» (2:3 Б).



«Матч получился у обеих команд. Хороший, динамичный хоккей показали. Мы 45 раз бросили в створ ворот, но наработали только на две шайбы. Благодарен команде, что бились до конца и заработали очко, хотя уступали в счёте. Будем добавлять в мастерстве, в реализации и буллитах. Были шансы в овертайме, но сегодня был не наш день», — приводит слова Гулявцева официальный сайт КХЛ.



Команды обменялись заброшенными шайбами в первом периоде. На гол Йоонаса Няттинена дальневосточная команда ответила точным броском Владислава Ушенина. Во втором игровом отрезке зрители, пришедшие на арену в Хабаровске, заброшенных шайб не увидели. На 50-й минуте подмосковный клуб вышел вперёд после результативного броска в исполнении Александра Сёмина, но спустя восемь минут Ушенин оформил дубль и восстановил равновесие. В серии буллитов победу гостям принёс бросок Сёмина.

«Витязь» одолел «Амур» и одержал третью победу в последних пяти матчах