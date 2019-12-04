Потайчук: с таким составом Россия может бороться за самые высокие места на МЧМ

Известный тренер Андрей Потайчук выразил мнение, что нынешний состав молодёжной сборной России способен побороться за самые высокие места на предстоящем чемпионата мира, который стартует 26 декабря в Чехии.



«Руководство Федерации хоккея России и тренерский штаб нашей команды во главе с Валерием Брагиным проделали огромный объём работы по просмотру и отбору игроков. Во-первых, стоит отдать должное ФХР, что в штаб сборной удалось пригласить Игоря Ларионова и Николая Хабибулина. Во-вторых, глядя на состав, тренерам было очень непросто с выбором игроков. Посмотрели более 50 хоккеистов на многих турнирах. В сборной есть и ребята, выступающие за океаном. Состав у нас очень крепкий, во всех линиях серьёзная конкуренция. Впереди заключительный сбор, по итогам которого определится состав на чемпионат мира. Ясно одно: с таким подбором игроков нашей сборной вполне по силам бороться за самые высокие места. Хотелось бы всем пожелать удачи», — рассказал Потайчук «Чемпионату».

Молодёжка будет играть и целиться минимум на финал. Состав России на МЧМ-2020 Крутые вратари, сильная (наконец-то!) оборона и сразу две ударные тройки.