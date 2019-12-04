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Потайчук: с таким составом Россия может бороться за самые высокие места на МЧМ

Потайчук: с таким составом Россия может бороться за самые высокие места на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Известный тренер Андрей Потайчук выразил мнение, что нынешний состав молодёжной сборной России способен побороться за самые высокие места на предстоящем чемпионата мира, который стартует 26 декабря в Чехии.

«Руководство Федерации хоккея России и тренерский штаб нашей команды во главе с Валерием Брагиным проделали огромный объём работы по просмотру и отбору игроков. Во-первых, стоит отдать должное ФХР, что в штаб сборной удалось пригласить Игоря Ларионова и Николая Хабибулина. Во-вторых, глядя на состав, тренерам было очень непросто с выбором игроков. Посмотрели более 50 хоккеистов на многих турнирах. В сборной есть и ребята, выступающие за океаном. Состав у нас очень крепкий, во всех линиях серьёзная конкуренция. Впереди заключительный сбор, по итогам которого определится состав на чемпионат мира. Ясно одно: с таким подбором игроков нашей сборной вполне по силам бороться за самые высокие места. Хотелось бы всем пожелать удачи», — рассказал Потайчук «Чемпионату».

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Крутые вратари, сильная (наконец-то!) оборона и сразу две ударные тройки.
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