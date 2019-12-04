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«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Куньлуню» в овертайме

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Куньлуню» в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Китайский клуб одержал третью победу подряд.

Китайский клуб удачно провёл первый период, забивший два гола усилиями форвардов Кори Кейна и Брэндона Дефацио. В следующие 20 минут на льду доминировал уже «Спартак», забросивший три шайбы, авторами которых стали Илья Зубов, Артём Фёдоров и Максим Гончаров. На 44-й минуте «драконы» восстановили равновесие на табло, точный бросок удался нападающему Тайлеру Вону. Встреча перешла в овертайм, где победу «Куньлуню» принёс Тревор Мёрфи.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
4 : 3
ОТ
Спартак
Москва
1:0 Кейн (Спроул, Мёрфи) – 05:57' (5x5)   2:0 Дефацио – 10:42' (4x5)   2:1 Зубов (Рылов, Фёдоров) – 20:52' (5x4)   2:2 Фёдоров (Рылов, Зубов) – 38:33' (5x4)   2:3 Гончаров (Котляревский, Юньков) – 39:19' (5x5)   3:3 Вонг (Брюле, Миллер) – 43:36' (5x5)   4:3 Мёрфи (Брюле) – 62:56' (4x3)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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