«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Куньлуню» в овертайме

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги китайский «Куньлунь Ред Стар» на домашней площадке одержал победу над московским «Спартаком», встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ. Китайский клуб одержал третью победу подряд.



Китайский клуб удачно провёл первый период, забивший два гола усилиями форвардов Кори Кейна и Брэндона Дефацио. В следующие 20 минут на льду доминировал уже «Спартак», забросивший три шайбы, авторами которых стали Илья Зубов, Артём Фёдоров и Максим Гончаров. На 44-й минуте «драконы» восстановили равновесие на табло, точный бросок удался нападающему Тайлеру Вону. Встреча перешла в овертайм, где победу «Куньлуню» принёс Тревор Мёрфи.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.