Дзюба сфотографировался в форме хоккейной сборной перед «Русской классикой»

Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в «Инстаграме» фотографию в форме сборной России по хоккею и с клюшкой в руках. Футболист напомнил о предстоящих хоккейных матчах на «Газпром Арене».



«15 и 19 декабря «Русская классика»! Хоккей! «Газпром Арена»!» — написал футболист в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артёма Дзюбы.



Матчи «Русской классики» пройдут на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 15 декабря на лёд выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 19 декабря зрителей ждёт «армейское» дерби – матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.



Встреча сборных начнётся в 16:00 (мск), армейское дерби – в 20:00.