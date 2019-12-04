Дзюба сфотографировался в форме хоккейной сборной перед «Русской классикой»
Нападающий футбольного «Зенита» Артём Дзюба опубликовал в «Инстаграме» фотографию в форме сборной России по хоккею и с клюшкой в руках. Футболист напомнил о предстоящих хоккейных матчах на «Газпром Арене».
«15 и 19 декабря «Русская классика»! Хоккей! «Газпром Арена»!» — написал футболист в своём «инстаграме».
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артёма Дзюбы.
Матчи «Русской классики» пройдут на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. 15 декабря на лёд выйдут сборные России и Финляндии, которые проведут встречу в рамках Еврохоккейтура, а 19 декабря зрителей ждёт «армейское» дерби – матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.
Встреча сборных начнётся в 16:00 (мск), армейское дерби – в 20:00.
- 4 декабря 2019
-
17:52
-
17:43
-
17:31
-
17:09
-
17:00
-
16:55
-
16:44
-
16:22
-
16:12
-
15:56
-
15:33
-
15:12
-
14:38
-
14:35
-
14:31
-
14:13
-
13:42
-
13:15
-
13:04
-
12:45
-
12:16
-
12:00
-
11:32
-
11:25
-
11:12
-
11:02
-
10:45
-
10:29
-
10:14
-
09:50
-
09:30
-
09:07
-
08:54
-
08:48
-
08:22
Партнерский контент