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«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Авангард»

«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Авангард»
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» на домашней площадке одержала победу над омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Николая Заварухина одержали третью победу подряд, «ястребы» проиграли второй матч из пяти последних.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Гости открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Свен Андригетто. До конца периода «Сибирь» сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам форвардов Юусо Пустинена и Александра Шарова. В следующие 20 минут новосибирский клуб забил ещё трижды усилиями Виктора Комарова, Егора Миловзорова и Никиты Михайлова. На 56-й минуте «Авангард» сократил отставание, гол забил Евгений Грачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
5 : 2
Авангард
Омск
0:1 Андригетто (Грачёв, Широков) – 04:21' (5x5)   1:1 Пуустинен (Шаров, Руохомаа) – 14:04' (5x5)   2:1 Шаров (Ермаков, Комаров) – 16:17' (5x5)   3:1 Комаров (Михайлов) – 28:27' (5x5)   4:1 Миловзоров (Саюстов, Пельтола) – 32:00' (5x5)   5:1 Михайлов (Чесалин) – 39:11' (5x5)   5:2 Грачёв (Войнов, Широков) – 55:03' (5x5)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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