«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Авангард»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» на домашней площадке одержала победу над омским «Авангардом», встреча завершилась со счётом 5:2. Подопечные Николая Заварухина одержали третью победу подряд, «ястребы» проиграли второй матч из пяти последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Гости открыли счёт на пятой минуте, заброшенной шайбой отметился нападающий Свен Андригетто. До конца периода «Сибирь» сумела отыграться и выйти вперёд благодаря голам форвардов Юусо Пустинена и Александра Шарова. В следующие 20 минут новосибирский клуб забил ещё трижды усилиями Виктора Комарова, Егора Миловзорова и Никиты Михайлова. На 56-й минуте «Авангард» сократил отставание, гол забил Евгений Грачёв.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.