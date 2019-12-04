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Знарок: первый период «Спартак» проспал, второй получился хорошим

Знарок: первый период «Спартак» проспал, второй получился хорошим
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок поделился впечатлениями от проигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (3:4 ОТ).

«Второй период очень хорошим для нас получился. Первый мы, конечно, проспали. В третьем тоже были неплохие моменты. Но в итоге пришлось играть овертайм. Соперник воспользовался нашим удалением. Я первый раз играл в Пекине. Хорошая, уютная арена, мне понравилось», — приводит слова Знарка официальный сайт клуба.

Китайский клуб удачно провёл первый период, забивший два гола усилиями форвардов Кори Кейна и Брэндона Дефацио. В следующие 20 минут на льду доминировал уже «Спартак», забросивший три шайбы, авторами которых стали Илья Зубов, Артём Фёдоров и Максим Гончаров. На 44-й минуте «драконы» восстановили равновесие на табло, точный бросок удался нападающему Тайлеру Вону. Встреча перешла в овертайм, где победу «Куньлуню» принёс Тревор Мёрфи.

«Спартак» отыгрался с 0:2, но проиграл «Куньлуню» в овертайме
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