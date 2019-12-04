Лебрюн: генменеджер «Монреаля» провёл встречу с Романовым
Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен встретился в России с защитником московского ЦСКА Александром Романовым, сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Пьер Лебрюн. Как сообщается, встреча прошла на позитивной ноте, но решение о возможном переезде в стан «Монреаля» защитник примет после окончания сезона.
19-летний Романов был выбран «Монреалем» во втором раунде драфта под общим 38-м номером. Романов был признан лучшим защитником молодёжного чемпионата мира в 2019 году.
В текущем регулярном чемпионате КХЛ Романов принял участие в 31 матче, записав на свой счёт три результативных передачи при показателе полезности "+10" и 10 минутах штрафа.
Лебрюн: ЦСКА даст Романову много денег, сможет ли «Монреаль» переубедить его?
- 4 декабря 2019
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