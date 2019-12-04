Марио Кемпе дебютирует в составе ЦСКА, Андронов снова пропустит матч

Стали известны составы на московское дерби ЦСКА — «Динамо», информируют команды в социальных сетях. Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги состоится сегодня, 4 декабря, начало встречи — в 19:30 мск. В составе «армейцев» дебютирует форвард Марио Кемпе, а Сергей Андронов, вызванный в сборную России на Кубок Первого канала, снова пропустит матч.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



ЦСКА:



Сорокин (Лозебников);

Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Кемпе — Телегин;

Блажиевский, Попов — Толчинский — Карнаухов, Соркин.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Индрашис — Афиногенов;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Григорьев — Огурцов, Панкратов — Круглов — Муранов.

Андронов получил вызов в сборную России, сыграв только в 14 из 33 матчей за ЦСКА