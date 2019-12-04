СКА — «Ак Барс»: Тихонов сыграет в первом звене гостей

Стали известны составы петербургского СКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Рундблад, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Мифтахов);

Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Тихонов;

Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Фрэттин;

Рукавишников — Фазылзянов, Дыняк — А. Галимов — Ли;

Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Э. Галимов, Кара.