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СКА — «Ак Барс»: Тихонов сыграет в первом звене гостей

СКА — «Ак Барс»: Тихонов сыграет в первом звене гостей
Хоккей / КХЛ 0

Стали известны составы петербургского СКА и казанского «Ак Барса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 4 декабря, начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Рундблад, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мифтахов);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Тихонов;
Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Фрэттин;
Рукавишников — Фазылзянов, Дыняк — А. Галимов — Ли;
Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Э. Галимов, Кара.

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