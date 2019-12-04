Форвард рижского «Динамо» Протапович выбыл из-за перелома челюсти
Нападающий рижского «Динамо» Александр Протапович получил перелом челюсти на тренировке, информирует латвийская команда в «Твиттере». Как сообщается, российский хоккеист из-за повреждения будет вынужден пропустить от двух до четырёх недель.
Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20
Протапович перешёл в рижское «Динамо» 8 ноября из екатеринбургского «Автомобилиста», где сыграл только две встречи за основную команду. За латвийский коллектив нападающий провёл девять матчей, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности "+2" и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч.
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