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Форвард рижского «Динамо» Протапович выбыл из-за перелома челюсти

Форвард рижского «Динамо» Протапович выбыл из-за перелома челюсти
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий рижского «Динамо» Александр Протапович получил перелом челюсти на тренировке, информирует латвийская команда в «Твиттере». Как сообщается, российский хоккеист из-за повреждения будет вынужден пропустить от двух до четырёх недель.

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Протапович перешёл в рижское «Динамо» 8 ноября из екатеринбургского «Автомобилиста», где сыграл только две встречи за основную команду. За латвийский коллектив нападающий провёл девять матчей, записав на свой счёт 4 (1+3) балла при показателе полезности "+2" и двух минутах штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около 19 минут за матч.

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