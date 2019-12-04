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СКА — «Ак Барс»: Плотников травмировал своего экс-одноклубника Рукавишникова

СКА — «Ак Барс»: Плотников травмировал своего экс-одноклубника Рукавишникова
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников в первом периоде матча с «Ак Барсом» травмировал защитника соперников Романа Рукавишникова, угодив в него броском. Рукавишникова увели в раздевалку врачи. Напомним, защитник начинал сезон в составе «армейцев», откуда его обменяли в Казань.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

СКА:

Самонов (Хелльберг);
Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;
Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;
Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;
Рундблад, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.

«Ак Барс»:

Рейдеборн (Мифтахов);
Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Тихонов;
Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Фрэттин;
Рукавишников — Фазылзянов, Дыняк — А. Галимов — Ли;
Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Э. Галимов, Кара.

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