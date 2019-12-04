СКА — «Ак Барс»: Плотников травмировал своего экс-одноклубника Рукавишникова

Нападающий петербургского СКА Сергей Плотников в первом периоде матча с «Ак Барсом» травмировал защитника соперников Романа Рукавишникова, угодив в него броском. Рукавишникова увели в раздевалку врачи. Напомним, защитник начинал сезон в составе «армейцев», откуда его обменяли в Казань.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.



СКА:



Самонов (Хелльберг);

Белов — Хафизуллин, Барабанов — Лехтеря — Плотников;

Дыбленко — Галенюк, Кагарлицкий — Кемппайнен — Якупов;

Токранов — Ожиганов, Кузьменко — Коскиранта — Бурдасов;

Рундблад, Марченко — Каблуков — Кетов, Карпов.



«Ак Барс»:



Рейдеборн (Мифтахов);

Лямкин — Викстранд, Азеведу — Кормье — Тихонов;

Педан — Хенкель, Галиев — Ткачёв — Фрэттин;

Рукавишников — Фазылзянов, Дыняк — А. Галимов — Ли;

Журавлёв, Лукоянов — Глухов — Э. Галимов, Кара.