«Филадельфия» вызвала Михаила Воробьёва из фарм-клуба
Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» вернул нападающего Михаила Воробьёва в основную команду из своего фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, информирует пресс-служба «лётчиков». Россиянин заменит австрийского форварда Михаэля Раффля, выбывшего из-за травмы.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
22-летний Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл шесть матчей за основную команду «Филадельфии», отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и отсутствии штрафных минут. Нападающий проводил на площадке около девяти минут за матч.
В последнем матче, с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), Воробьёв провёл на площадке 7 минут 34 секунды.
Кравцов уже вернулся из Америки. Кто из россиян может последовать за ним?
У многих наших не всё гладко в НХЛ. Гусева оставляют в запасе, Ничушкин не забивает 81 матч, у Ковальчука уже «-10».
- 4 декабря 2019
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