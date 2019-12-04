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«Филадельфия» вызвала Михаила Воробьёва из фарм-клуба

«Филадельфия» вызвала Михаила Воробьёва из фарм-клуба
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» вернул нападающего Михаила Воробьёва в основную команду из своего фарм-клуба в Американской хоккейной лиге, информирует пресс-служба «лётчиков». Россиянин заменит австрийского форварда Михаэля Раффля, выбывшего из-за травмы.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

22-летний Воробьёв в нынешнем чемпионате провёл шесть матчей за основную команду «Филадельфии», отдав одну результативную передачу при показателе полезности «-1» и отсутствии штрафных минут. Нападающий проводил на площадке около девяти минут за матч.

В последнем матче, с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ), Воробьёв провёл на площадке 7 минут 34 секунды.

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