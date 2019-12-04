ЦСКА — «Динамо» М: Сорокину удался невероятный сейв при броске в упор

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин сделал потрясающий сейв во втором периоде встречи с московским «Динамо». Голкипер «армейского» клуба отразил бросок в упор бросающего в касание соперника. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию клуба.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА:



Сорокин (Лозебников);

Романов — Нестеров, Капризов — Вей — Григоренко;

Киселевич — Марченко, Секач — Шалунов — Окулов;

Дальбек — Робинсон, Калинин — Кемпе — Телегин;

Блажиевский, Попов — Толчинский — Карнаухов, Соркин.



«Динамо» (Москва):



Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Петерссон — Шипачёв — Яшкин;

Лямин — Зайцев, Тарасов — Индрашис — Афиногенов;

Миронов — Волков, Брюквин — Игумнов — Алексеев;

Григорьев — Огурцов, Панкратов — Круглов — Муранов.