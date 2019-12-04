Яковенко — о составе России на МЧМ: выбрать основного вратаря будет нелегко

Известный генменеджер и хоккейный эксперт Андрей Яковенко прокомментировал расширенный состав молодёжной сборной России для участия в последнем сборе перед чемпионатом мира.
«С одной стороны, нынешнему тренерскому штабу можно позавидовать, что в их составе такое количество перспективных ребят, большая часть которых не просто выступает в КХЛ, а имеет постоянное место в основном составе своих клубов. С другой — им предстоит серьёзный выбор, ведь состав пока расширенный и от кого-то придется в итоге отказаться.
Я, как бывший защитник, уделил бы наибольшее внимание обороне. Тут полный порядок и никаких проблем возникнуть не должно. Не так легко будет выбрать основного вратаря. Раньше сказали бы, что первым номером является Амир Мифтахов. Но сейчас очень прибавили и Исаев, и Аскаров, которые уже дебютировали в КХЛ. И как! В обороне есть Романов, который уже второй сезон играет регулярно за ЦСКА, уверен, что попадут на чемпионат мира Галенюк, Гордеев, Журавлев, Замула, Мисюль, Пыленков, Малышев. Тренерскому штабу главное сделать правильный выбор», — рассказал Яковенко «Чемпионату».
- 4 декабря 2019
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