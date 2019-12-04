Ассоциация тренеров НХЛ выступила с заявлением по поводу последних скандалов
Ассоциация тренеров Национальной хоккейной лиги выступила с заявлением по поводу последних скандалов. Напомним, сразу несколько действующих тренеров попали в скандалы, связанные с грубым обращением и расистскими оскорблениями.
«Верим, что НХЛ построена на тяжёлой работе, уважении и работе в команде. Работа тренера заключается в том, чтобы понять, как лучше мотивировать хоккеистов, уважая их как личностей. Тренерская философия специалистов может отличаться, но есть грань, которую нельзя переходить. В Национальной хоккейной лиге или где-либо ещё нет места оскорбительному поведению любого рода», — сказано в официальном заявлении на сайте организации.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги
Скоро клубы НХЛ будут тренировать женщины. Всех мужиков выгонят с работы
Теперь отстранили от работы тренера «Чикаго» Кроуфорда. 12 лет назад он ударил игрока во время матча.
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