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Ассоциация тренеров НХЛ выступила с заявлением по поводу последних скандалов

Ассоциация тренеров НХЛ выступила с заявлением по поводу последних скандалов
Хоккей / НХЛ 0

Ассоциация тренеров Национальной хоккейной лиги выступила с заявлением по поводу последних скандалов. Напомним, сразу несколько действующих тренеров попали в скандалы, связанные с грубым обращением и расистскими оскорблениями.

«Верим, что НХЛ построена на тяжёлой работе, уважении и работе в команде. Работа тренера заключается в том, чтобы понять, как лучше мотивировать хоккеистов, уважая их как личностей. Тренерская философия специалистов может отличаться, но есть грань, которую нельзя переходить. В Национальной хоккейной лиге или где-либо ещё нет места оскорбительному поведению любого рода», — сказано в официальном заявлении на сайте организации.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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