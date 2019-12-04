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Кадри: Бэбкок хороший тренер, но его методы иногда были не лучшими

Кадри: Бэбкок хороший тренер, но его методы иногда были не лучшими
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри поделился мнением о тренерских методах Майка Бэбкока, сейчас находящегося без работы. Ранее шведский форвард Франзен, продолжающий формально оставаться игроком «Детройта», заявил, что с 2011 года впадал в ужас, когда приезжал на арену. Защитник Колайаково заявил, что лидеры «Ред Уингз» пытались избавиться от Бэбкока, отправив его в отставку.

«Бэбкок — хороший тренер. Иногда методы его работы были не самыми лучшими. Это тонкая грань между игроками и тренерами. Как тренер, ты должен брать на себя ответственность, при этом сохраняя поддержку игроков», — цитирует Кадри североамериканский журналист Люк Фокс в своём «твиттере».

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