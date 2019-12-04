ЦСКА взял верх над «Динамо» в московском дерби

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на домашней площадке одержал победу в московском дерби с «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1. «Армейский» коллектив выиграл третий матч из пяти последних, а подопечные Владимира Крикунова потерпели второе поражение подряд.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Счёт открыли гости, заброшенной шайбой на 11-й минуте отметился защитник «Динамо» Юусо Хиетанен. Через восемь минут москвичи восстановили равновесие на табло, точный бросок в актив записал нападающий Сергей Толчинский. На 58-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол, ставший победным, забил форвард Максим Шалунов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.