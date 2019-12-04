Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

ЦСКА взял верх над «Динамо» в московском дерби

ЦСКА взял верх над «Динамо» в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА на домашней площадке одержал победу в московском дерби с «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:1. «Армейский» коллектив выиграл третий матч из пяти последних, а подопечные Владимира Крикунова потерпели второе поражение подряд.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Счёт открыли гости, заброшенной шайбой на 11-й минуте отметился защитник «Динамо» Юусо Хиетанен. Через восемь минут москвичи восстановили равновесие на табло, точный бросок в актив записал нападающий Сергей Толчинский. На 58-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол, ставший победным, забил форвард Максим Шалунов.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Хиетанен (Яшкин, Шипачёв) – 10:49' (5x4)   1:1 Толчинский (Попов, Романов) – 18:31' (5x5)   2:1 Шалунов (Телегин, Окулов) – 57:41' (5x4)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019