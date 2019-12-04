Марьямяки: последние семь минут прошли интересно. Никто ничего не понял

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки подвёл итоги выигранного гостевого матча с казахстанским «Барысом» (4:2).



«Очень хороший матч был. «Барыс» сегодня очень сильно играл. В начале у нас были маленькие трудности, но потом два периода очень хорошо играли. Когда начинали третий период, должны были играть активно, но играли пассивно. Потом сделали этот гол в меньшинстве. Последние семь минут очень интересно прошли. Посмотрели, что там происходит, никто ничего не понял», — приводит слова Марьямяки официальный сайт «Барыса».



Первый период прошёл без заброшенных шайб. В следующие 20 минут подопечные Лаури Марьямяки забили два гола усилиями Йона Нормана и Брайана О'Нилла. На 45-й минуте «Барыс» отыграл одну шайбу, автором которой стал нападающий Роман Старченко. На 53-й минуте «Йокерит» забросил свою третью шайбу, точный бросок записал в свой актив форвард Марко Анттила. Вскоре хозяева сократили отставание, гол забил Кёртис Валк. Точку в матче поставил Анттила, оформивший дубль.

«Барыс» проиграл «Йокериту», прервав победную серию