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СКА одолел «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд

СКА одолел «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на домашней площадке одержал победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 2:1 Б. Подопечные Алексея Кудашова продлили победную серию до 10 матчей, «барсы» проиграли второй из трёх последних матчей.

Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт только на 52-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий СКА Андрей Кузьменко, продливший свою результативную серию до восьми матчей. «Ак Барс» сумел отыграться в концовке основного времени благодаря голу Патриса Кормье. Овертайм прошёл без голов, в серии буллитов удачливее оказался СКА, победный бросок реализовал Евгений Кетов.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Б
Ак Барс
Казань
1:0 Кузьменко (Токранов, Бурдасов) – 51:51' (5x5)   1:1 Кормье (Азеведу) – 58:54' (5x4)   2:1 Кетов – 65:00' (ПБ)

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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