СКА одолел «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА на домашней площадке одержал победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 2:1 Б. Подопечные Алексея Кудашова продлили победную серию до 10 матчей, «барсы» проиграли второй из трёх последних матчей.
Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт только на 52-й минуте — заброшенной шайбой отметился нападающий СКА Андрей Кузьменко, продливший свою результативную серию до восьми матчей. «Ак Барс» сумел отыграться в концовке основного времени благодаря голу Патриса Кормье. Овертайм прошёл без голов, в серии буллитов удачливее оказался СКА, победный бросок реализовал Евгений Кетов.
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 4 декабря 2019
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