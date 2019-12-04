Кемпе: я скучал по КХЛ. Выбрал ЦСКА, потому что это клуб с огромной историей

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе поделился впечатлениями от первой игры за московский клуб. «Армейцы» победили московское «Динамо» со счётом 2:1.
«Хорошая игра, хорошо, что мы победили и заработали два очка. Игра на площадке европейского размера отличается от игры на канадской площадке, но несильно. Когда ты привык играть на маленькой площадке и выходишь на игру на большой, то чувствуешь, что есть больше места для игры с шайбой. Иногда ты останавливаешься, вместо того чтобы сыграть быстро, но я скоро привыкну к этому.
Я скучал по КХЛ. Здесь отличный хоккей, хорошие игроки, поэтому я счастлив вернуться. Игра в НХЛ дала мне большой опыт, с детства я мечтал там играть. Но сейчас я сосредоточен на игре в России, рад находиться в ЦСКА. Мне не очень сложно вписаться в систему ЦСКА. Я встретился с тренерским штабом и чётко понимаю, какую роль должен выполнять в команде.
Я выбрал ЦСКА, хоть и имел предложения от других клубов, потому что это команда с огромной историей. Это один из величайших клубов в мире. Для меня большая честь играть здесь. Многие игроки ЦСКА являются звёздами КХЛ, но я не могу предсказать, что ждёт их в НХЛ. Не все могут приспособиться к игре в другой лиге», — передаёт слова Кемпе корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 4 декабря 2019
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