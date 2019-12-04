И. Никитин – о шести легионерах в ЦСКА: выживает сильнейший
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился впечатлениями от выигранного матча с московским «Динамо» (2:1) и прокомментировал возросшую конкуренцию среди легионеров.
«Ребята много шайб на себя поймали в меньшинстве, в конце матча представилась возможность, которую мы и использовали. Конечно, не всё получалось, но сейчас такие победы, может быть, даже важнее.
Кемпе неплохо сыграл для первой игры. Что касается шести иностранцев, мы знаем, как с этим справляться. У них будет конкуренция, которая никогда не мешала. Конкуренцию не мы изобрели. Это мировая цивилизация – выживает сильнейший. Кемпе может играть, как в центре, так и с краю», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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- 4 декабря 2019
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