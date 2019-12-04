«Они на ногах не стояли». «Напавший» на Кондратьева рассказал свою версию

Житель Хабаровска Алексей Марков, якобы напавший на капитана «Амура» Максима Кондратьева, рассказал свою версию случившегося.



«Я стоял на парковке, на одном месте, полтора часа. На видео хорошо видно, как они подъехали, как вышли. Когда я услышал удар, открыл окно и спросил женщину, зачем она так близко припарковалась — места свободного было достаточно. На что услышал фразу: «Ты что, ненормальный? Тебе мало места — ты и перепаркуйся». Я просто опешил.



Братьев Ушениных сразу узнал. Один из них начал оттаскивать её от меня, она второй раз залезла. Он её опять оттаскивает. Я вышел из машины посмотреть повреждения. Тут подбегает какой-то господин и бьёт – раз, второй, третий. Я уворачивался, а Ушенин пытался его оттаскивать. Только потом я узнал, что это Кондратьев был.



В какой-то момент мы сблизились, я отмахиваюсь, и он упал. Но мы это заметили только секунд через десять, потому что он стоял за Ушениным. Из проезжавшей мимо машины нам сказали, что кто-то лежит. Только после этого мы обратили на это внимание и стали его реанимировать. Я сам хотел вызвать скорую, был в панике. Случайно оказавшаяся там девушка сказала, что врачей уже вызвали. Жена Кондратьева всё это время носилась и била меня сумкой, её все успокаивали. Потом, когда он уже пришёл в себя, мы его подняли, довели до машины. Я его спросил, все ли с ним в порядке. Он ответил: «Да». А Ушенин мне сказал: «Можешь отсюда уехать, она невменяемая, чтобы ситуацию не обострять».



Я только вышел из машины посмотреть повреждение, и Кондратьев сразу на меня полетел. Их трое, я один — сложно было быстро сообразить, нападают они или разнимают. Могу сказать, что из этой компании на меня до сих пор никто не выходил. У меня тоже есть вопросы: опросили ли всех участников, известны ли результаты анализа на содержание алкоголя в крови Кондратьева? Уголовное дело возбудили по справке, выданной в больнице, а это можно сделать лишь после медицинской комиссии, когда известно, какой вред здоровью нанесён.



В справке написано: открытая черепно-мозговая травма. При этом у Кондратьева нет бинтов на голове. Следователь говорит, что операцию ему не делали, в реанимации он не лежал. Это говорит о том, что травма не открытая. Он в сознании, ходит. На видео, кстати, хорошо видно, что одеяло, на котором лежал хоккеист, пока не приехала скорая, чистое, без следов крови. И на асфальте следы крови не сотрёшь, эксперт ничего не обнаружил.



Они не стояли на ногах, это видели все, кто там был, от всех перегар. Женщина, когда вышла из машины, её сразу пошатнуло. Я, конечно, не эксперт, но когда она наклонилась к окну, от неё пахло перегаром. Я был трезвым, в моей машине не было алкогольных напитков, так что откуда идёт запах, было легко понять.



Я не знаю, откуда информация о том, что я рецидивист, возникла, юридически я перед законом чист. Судим я не был, это даже в протоколе допроса отражено», — приводит слова Маркова «АиФ-Хабаровск».