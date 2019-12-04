Плотников: не расстроился, что не вызвали в сборную. Значит, так надо

Капитан СКА Сергей Плотников подвёл итоги выигранного матча с «Ак Барсом» (2:1 Б).
«Не думаем о победной серии, думаем о каждой игре в целом. Хотим показывать свой лучший хоккей, тем более последние два соперника (ЦСКА и «Ак Барс». — Прим. «Чемпионата») – это те команды, которые мы больше всех хотим обыгрывать, на которых ставится акцент. Эти две игры мы провели на очень хорошем уровне.
У нас вратарь хорошо играл, у них тоже. Моментов было предостаточно, игра быстрая, с множеством контратак и бросков. Не жалко ли было подстреливать Рукавишникова? Там уже не смотришь и не видишь, действуешь по игре, не успеваешь посмотреть на фамилию. Друзей на льду нет, он сейчас в другой команде, я – в этой. После игры мы пожали друг другу руки, всё нормально, всё по правилам игры. Ничего личного, никто из нас не обижается.
Не расстроился, что не позвали в сборную. Значит, так надо. Как у меня со здоровьем? Всегда есть, что подлечить», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 4 декабря 2019
-
22:47
-
22:40
-
22:36
-
22:32
-
22:30
-
22:24
-
22:20
-
22:16
-
22:04
-
21:53
-
21:43
-
21:25
-
21:13
-
21:06
-
20:39
-
20:32
-
20:20
-
20:10
-
20:06
-
20:01
-
19:54
-
19:21
-
19:11
-
19:04
-
18:56
-
18:52
-
18:47
-
18:41
-
18:39
-
18:25
-
18:18
-
17:52
-
17:43
-
17:31
-
17:09