Плотников: не расстроился, что не вызвали в сборную. Значит, так надо

Капитан СКА Сергей Плотников подвёл итоги выигранного матча с «Ак Барсом» (2:1 Б).



«Не думаем о победной серии, думаем о каждой игре в целом. Хотим показывать свой лучший хоккей, тем более последние два соперника (ЦСКА и «Ак Барс». — Прим. «Чемпионата») – это те команды, которые мы больше всех хотим обыгрывать, на которых ставится акцент. Эти две игры мы провели на очень хорошем уровне.



У нас вратарь хорошо играл, у них тоже. Моментов было предостаточно, игра быстрая, с множеством контратак и бросков. Не жалко ли было подстреливать Рукавишникова? Там уже не смотришь и не видишь, действуешь по игре, не успеваешь посмотреть на фамилию. Друзей на льду нет, он сейчас в другой команде, я – в этой. После игры мы пожали друг другу руки, всё нормально, всё по правилам игры. Ничего личного, никто из нас не обижается.



Не расстроился, что не позвали в сборную. Значит, так надо. Как у меня со здоровьем? Всегда есть, что подлечить», — передаёт слова Плотникова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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