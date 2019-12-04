Кудашов: Ткачёв начал тренироваться, ему нужно набрать форму

Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (2:1 Б). Подопечные Кудашова продлили победную серию до 10 матчей, «барсы» проиграли второй матч из трёх последних.



Турнирная таблица регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/20



«Равная игра. Очень обидно, что в конце получили удаление на ровном месте и немного не дотерпели. А так, игра равных команд.



То, что больше 50 минут счёт был 0:0, объясняется упорной игрой, соперник хороший, организованный. Каждый соперник пытался играть без ошибок.



Ткачёв начал тренироваться, ему нужно набрать форму», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА одержал уже 10 побед подряд! Питер вспомнил чемпионские годы? Команда Алексея Кудашова выиграла у лучшего клуба регулярного чемпионата. «Ак Барс» уступил в серии буллитов.