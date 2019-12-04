Кудашов: Ткачёв начал тренироваться, ему нужно набрать форму
Главный тренер петербургского СКА Алексей Кудашов поделился впечатлениями от домашнего матча с казанским «Ак Барсом» (2:1 Б). Подопечные Кудашова продлили победную серию до 10 матчей, «барсы» проиграли второй матч из трёх последних.
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«Равная игра. Очень обидно, что в конце получили удаление на ровном месте и немного не дотерпели. А так, игра равных команд.
То, что больше 50 минут счёт был 0:0, объясняется упорной игрой, соперник хороший, организованный. Каждый соперник пытался играть без ошибок.
Ткачёв начал тренироваться, ему нужно набрать форму», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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Команда Алексея Кудашова выиграла у лучшего клуба регулярного чемпионата. «Ак Барс» уступил в серии буллитов.
- 4 декабря 2019
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