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«Северсталь» победила рижское «Динамо», Подъяпольский оформил шат-аут

«Северсталь» победила рижское «Динамо», Подъяпольский оформил шат-аут
Хоккей / КХЛ 0

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 0:1. Латвийский коллектив проиграл третий матч из пяти последних, подопечные Андрея Разина одержали вторую победу в трёх встречах.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

Матч проходил в упорной борьбе, без заброшенных шайб до концовки основного времени. На 59-й минуте нападающий «Северстали» Богдан Якимов забил гол, ставший победным. Второй «сухарь» за череповецкую команду оформил голкипер Владислав Подъяпольский, отразивший 22 броска.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
0 : 1
Северсталь
Череповец
0:1 Якимов – 58:15' (5x5)
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