«Северсталь» победила рижское «Динамо», Подъяпольский оформил шат-аут

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 0:1. Латвийский коллектив проиграл третий матч из пяти последних, подопечные Андрея Разина одержали вторую победу в трёх встречах.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



Матч проходил в упорной борьбе, без заброшенных шайб до концовки основного времени. На 59-й минуте нападающий «Северстали» Богдан Якимов забил гол, ставший победным. Второй «сухарь» за череповецкую команду оформил голкипер Владислав Подъяпольский, отразивший 22 броска.