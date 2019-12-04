«Северсталь» победила рижское «Динамо», Подъяпольский оформил шат-аут
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги рижское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение от череповецкой «Северстали», встреча завершилась со счётом 0:1. Латвийский коллектив проиграл третий матч из пяти последних, подопечные Андрея Разина одержали вторую победу в трёх встречах.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20
Матч проходил в упорной борьбе, без заброшенных шайб до концовки основного времени. На 59-й минуте нападающий «Северстали» Богдан Якимов забил гол, ставший победным. Второй «сухарь» за череповецкую команду оформил голкипер Владислав Подъяпольский, отразивший 22 броска.
- 4 декабря 2019
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