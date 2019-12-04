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Квартальнов: «Ак Барс» хотел сыграть очень агрессивно, но не получилось

Квартальнов: «Ак Барс» хотел сыграть очень агрессивно, но не получилось
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча со СКА (1:2 Б).

«Равная игра была, вратари неплохо сыграли. Мы хотели немного по-другому сыграть, поэнергичнее. Учитывали все матчи команды соперника до этого. В этом плане чуть-чуть не получилось. Думали, будем все три периода играть очень активно. Есть над чем подумать. Мы хотели сыграть очень агрессивно, но не получилось. Плюс то, что забили в концовке в большинстве. По буллитам СКА нас превзошёл.

Экс-игроки СКА Тихонов, Рукавишников и Ли – все опытные ребята, их не надо было особо настраивать. Наверное, они тоже хотели что-то показать, доказать, может, перезахлёст был. Что-то получилось, что-то — нет.

Дыняком мы очень довольны. Знаете, играл в одной лиге, а тут сразу сваливается ответственность в плане большинства. Они очень много голов забивают в большинстве, сегодня не получилось. Думаю, он немного поднаелся, может, и в Питере немного перегорел, хотел что-то показать. Согласен, сегодня была не лучшая его игра, но он ни в коем случае не затерялся», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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